Автор 19FortyFive Касс назвал худшим кошмаром Байдена конфликт НАТО и России на Украине

Для президента США Джо Байдена было бы крайне нежелательным сценарием перерастание боевых действий на Украине в конфликт России и НАТО, считает обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен принимать Украину в свой состав.

Как утверждает автор, конфликт на Украине имеет потенциал для «более масштабного и серьёзного пожара».

«Третья мировая война с Россией — худший кошмар Байдена», — сказал он.

При этом вероятное вмешательство НАТО в ситуацию не оправдает человеческих жертв и финансовых затрат, уверен Касс.

Он посоветовал властям в Вашингтоне не рисковать и не провоцировать ядерную войну.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение Байдена избираться на второй срок, посоветовал американской армии создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами.

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.