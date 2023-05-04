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Автор 19FortyFive Касс назвал худшим кошмаром Байдена конфликт НАТО и России на Украине

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Для президента США Джо Байдена было бы крайне нежелательным сценарием перерастание боевых действий на Украине в конфликт России и НАТО, считает обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен принимать Украину в свой состав.
Автор 19FortyFive Касс назвал худшим кошмаром Байдена конфликт НАТО и России на Украине
  • Gettyimages.ru

Как утверждает автор, конфликт на Украине имеет потенциал для «более масштабного и серьёзного пожара».

«Третья мировая война с Россией — худший кошмар Байдена», — сказал он.

При этом вероятное вмешательство НАТО в ситуацию не оправдает человеческих жертв и финансовых затрат, уверен Касс.

Он посоветовал властям в Вашингтоне не рисковать и не провоцировать ядерную войну.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение Байдена избираться на второй срок, посоветовал американской армии создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами.

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.

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