Автор 19FortyFive Касс назвал худшим кошмаром Байдена конфликт НАТО и России на Украине
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Как утверждает автор, конфликт на Украине имеет потенциал для «более масштабного и серьёзного пожара».
«Третья мировая война с Россией — худший кошмар Байдена», — сказал он.
При этом вероятное вмешательство НАТО в ситуацию не оправдает человеческих жертв и финансовых затрат, уверен Касс.
Он посоветовал властям в Вашингтоне не рисковать и не провоцировать ядерную войну.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение Байдена избираться на второй срок, посоветовал американской армии создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами.
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.