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ТАСС: очевидцы рассказали о серии взрывов на заводе «Арсенал» в Киеве ночью

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Очевидцы рассказали о серии взрывов на заводе «Арсенал» в Киеве ночью. Об этом сообщил ТАСС.
ТАСС: очевидцы рассказали о серии взрывов на заводе «Арсенал» в Киеве ночью
  • РИА Новости

«Были взрывы ночью, после двух часов», — рассказал очевидец.

По его словам, один из взрывов был слышен во всех районах города. Он добавил, что, по предварительным данным, взрыв был на заводе «Арсенал».

Другой очевидец заявил, что мощность взрыва была очень большой.

Также сообщается, что воздушная тревога в Киеве ночью продолжалась 3,5 часа. 

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении теплоэлектростанции на Украине в ночь на 4 мая.

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