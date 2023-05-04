В ДТЭК сообщили о повреждении теплоэлектростанции на Украине

Теплоэлектростанция и её оборудование повреждены в ночь на 4 мая на Украине.

Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

«В ночь с 3 на 4 мая... в очередной раз пострадала теплоэлектростанция ДТЭК Энерго», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате атаки было повреждено оборудование предприятия.

Ранее глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что в городе Никополе в результате обстрелов повреждено промышленное предприятие.

4 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе.