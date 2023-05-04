В ДТЭК сообщили о повреждении теплоэлектростанции на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
«В ночь с 3 на 4 мая... в очередной раз пострадала теплоэлектростанция ДТЭК Энерго», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате атаки было повреждено оборудование предприятия.
Ранее глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что в городе Никополе в результате обстрелов повреждено промышленное предприятие.
4 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе.