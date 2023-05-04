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В ДТЭК сообщили о повреждении теплоэлектростанции на Украине

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Теплоэлектростанция и её оборудование повреждены в ночь на 4 мая на Украине.
В ДТЭК сообщили о повреждении теплоэлектростанции на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

«В ночь с 3 на 4 мая... в очередной раз пострадала теплоэлектростанция ДТЭК Энерго», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате атаки было повреждено оборудование предприятия.

Ранее глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что в городе Никополе в результате обстрелов повреждено промышленное предприятие.

4 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе.

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