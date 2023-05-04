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Командир взвода Группы Вагнера рассказал о смене тактики ВСУ при удержании Артёмовска

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Командир взвода Группы Вагнера рассказал RT, как менялась тактика Вооружённых сил Украины (ВСУ) при удержании Артёмовска (Бахмута).

По его словам, сначала вагнеровцам противостояли хорошо оснащённые соединения ВСУ.

«Когда в город заходили, у каждого бойца был рюкзак, полный БК, и как минимум тепловизор на нём», — рассказал он.

По его словам, затем ВСУ стали усиливать оборону Артёмовска подразделениями из мобилизованных пехотинцев, плохо осведомлённых о боевой ситуации.

«Бывали такие моменты: они подходят, (спрашиваешь. — RT) «Вы кто?», они представляются — хоп, идите сюда, приехали», — сказал он.

По информации RT, в настоящее время главной силой, которая противостоит Группе Вагнера в Артёмовске, являются подразделения сил специальных операций ВСУ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска пытались прорвать линию обороны на Артёмовском направлении.

3 мая Минобороны сообщало, что в западной части Артёмовска российские подразделения ведут бои.

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