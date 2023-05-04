Командир взвода Группы Вагнера рассказал о смене тактики ВСУ при удержании Артёмовска

Командир взвода Группы Вагнера рассказал RT, как менялась тактика Вооружённых сил Украины (ВСУ) при удержании Артёмовска (Бахмута).

По его словам, сначала вагнеровцам противостояли хорошо оснащённые соединения ВСУ.

«Когда в город заходили, у каждого бойца был рюкзак, полный БК, и как минимум тепловизор на нём», — рассказал он.

По его словам, затем ВСУ стали усиливать оборону Артёмовска подразделениями из мобилизованных пехотинцев, плохо осведомлённых о боевой ситуации.

«Бывали такие моменты: они подходят, (спрашиваешь. — RT) «Вы кто?», они представляются — хоп, идите сюда, приехали», — сказал он.

По информации RT, в настоящее время главной силой, которая противостоит Группе Вагнера в Артёмовске, являются подразделения сил специальных операций ВСУ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска пытались прорвать линию обороны на Артёмовском направлении.

3 мая Минобороны сообщало, что в западной части Артёмовска российские подразделения ведут бои.