«Укрэнерго»: в четырёх областях Украины повреждены системы распределения электроэнергии
- РИА Новости
Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
В компании отметили, что прошедшие сутки были тяжёлыми для энергосистемы Украины.
«Наибольшие повреждения получило оборудование операторов систем распределения в Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях», — говорится в сообщении.
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