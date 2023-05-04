«Укрэнерго»: в четырёх областях Украины повреждены системы распределения электроэнергии

Энергетическое оборудование операторов распределительных систем повреждено в четырёх регионах Украины.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В компании отметили, что прошедшие сутки были тяжёлыми для энергосистемы Украины.

«Наибольшие повреждения получило оборудование операторов систем распределения в Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях», — говорится в сообщении.

Ранее в ДТЭК сообщили о повреждении теплоэлектростанции на Украине.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак написал в Telegram, что в городе Никополе в результате обстрелов повреждено промышленное предприятие.

Власти Киева заявили о самой высокой с начала года интенсивности ударов по столице.