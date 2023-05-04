Власти Новой Каховки: город обесточен в результате обстрелов ВСУ
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Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«В связи с повреждениями на линии 35 кВт без электроснабжения вновь остались все населённые пункты Новокаховского городского округа», — говорится в сообщении администрации.
Ремонтные работы отложены в связи с продолжающимися обстрелами со стороны украинских военных.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что 4 мая в Запорожье произошли взрывы.
После взрывов в значительной части подконтрольного Киеву города Запорожье пропало электричество.