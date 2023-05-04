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Власти Новой Каховки: город обесточен в результате обстрелов ВСУ

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Новая Каховка Херсонской области обесточена из-за украинских обстрелов, ремонтные работы откладываются.
Власти Новой Каховки: город обесточен в результате обстрелов ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с повреждениями на линии 35 кВт без электроснабжения вновь остались все населённые пункты Новокаховского городского округа», — говорится в сообщении администрации.

Ремонтные работы отложены в связи с продолжающимися обстрелами со стороны украинских военных.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что 4 мая в Запорожье произошли взрывы.

После взрывов в значительной части подконтрольного Киеву города Запорожье пропало электричество.

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