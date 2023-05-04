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Российские силы взяли в плен двух украинских военных, жалующихся на насильственный призыв

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Штурмовая группа ВС России взяла в плен на Донецком направлении двух военных ВСУ, которые заявили, что их насильно призвали в украинскую армию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Один из пленных заявил, что родом из города Красный Луч в Луганской Народной Республике.

«Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени», — рассказал он.

Пленный сообщил, что умышленно уклонялся от призыва в ВС Украины, поскольку не хотел воевать, но при этом всё равно был отправлен в зону боевых действий.

Второй пленный, родом из Харьковской области, получил несколько ранений в руку.

Ранее военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк, попавший в плен в Донбассе, заявил, что солдат Вооружённых сил Украины заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях.

Он также рассказал, что украинское командование приказало экономить патроны на Кременском направлении для того, чтобы сохранить их для контрнаступления.

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