Российские силы взяли в плен двух украинских военных, жалующихся на насильственный призыв
Об этом сообщает РИА Новости.
Один из пленных заявил, что родом из города Красный Луч в Луганской Народной Республике.
«Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени», — рассказал он.
Пленный сообщил, что умышленно уклонялся от призыва в ВС Украины, поскольку не хотел воевать, но при этом всё равно был отправлен в зону боевых действий.
Второй пленный, родом из Харьковской области, получил несколько ранений в руку.
Ранее военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк, попавший в плен в Донбассе, заявил, что солдат Вооружённых сил Украины заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях.
Он также рассказал, что украинское командование приказало экономить патроны на Кременском направлении для того, чтобы сохранить их для контрнаступления.