Пленный: украинских солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях

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Солдат Вооружённых сил Украины заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях, сообщил военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк, попавший в плен в Донбассе.

Его слова приводит РИА Новости.

«Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях», — сказал пленный.

Он предположил, что это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации, поскольку таким образом военного причисляют к пропавшим без вести.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения.

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