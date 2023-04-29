Пленный: украинских солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях
Его слова приводит РИА Новости.
«Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях», — сказал пленный.
Он предположил, что это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации, поскольку таким образом военного причисляют к пропавшим без вести.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения.