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Советник Пушилина: Киев перестал забирать тела погибших

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Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Советник Пушилина: Киев перестал забирать тела погибших
  • РИА Новости

«Где-то с осени появилась такая тенденция, что противник перестал почему-то активно забирать тела своих погибших», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, украинские потери существенные.

«Те тела, которые лежат на линии боевого соприкосновения — насчитываются просто тысячи тел, они не входят в общую статистику убитых либо раненых, не входят в статистику потерь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.

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