Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал неспособность Вооружённых сил Украины противостоять передовым планирующим бомбам ВКС России.

Об этом он сказал в беседе с изданием Newsweek.

По словам Игната, бомбы подобного типа пролетают около 70 км, а также имеют возможность поражать объекты критической инфраструктуры.

«Мы не можем противостоять этому типу боеприпасов», — признал он.

30 апреля стало известно, что в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 т боеприпасов украинских войск.

Также утром 2 мая сообщалось, что ракетно-артиллерийские подразделения ВС России нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске.

Снарядами РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.