Спикер украинских ВС Игнат: ВСУ не могут противостоять планирующим бомбам ВКС России
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с изданием Newsweek.
По словам Игната, бомбы подобного типа пролетают около 70 км, а также имеют возможность поражать объекты критической инфраструктуры.
«Мы не можем противостоять этому типу боеприпасов», — признал он.
30 апреля стало известно, что в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 т боеприпасов украинских войск.
Также утром 2 мая сообщалось, что ракетно-артиллерийские подразделения ВС России нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске.
Снарядами РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.