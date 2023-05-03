Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы Украины несут большие потери в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Противник понёс огромные потери за эти дни», — подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что украинская армия за прошедшие несколько дней перебросила на данный участок фронта большое количество ресурсов, которые ВС России «планомерно уничтожают».

Алаудинов также рассказал, что бойцы «Ахмата» и Южной группировки войск продвинулись за пять суток на 1,5 км на Белогоровском направлении.