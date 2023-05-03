Алаудинов: бойцы «Ахмата» и группировки «Юг» продвинулись на Белогоровском направлении

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что бойцы «Ахмата» и Южной группировки войск продвинулись за пять суток на 1,5 км на Белогоровском направлении в Луганской Народной Республике.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Алаудинова, пять суток назад российские военнослужащие пошли в наступление на данном участке фронта.

«За эти дни мы продвинулись более чем на 1,5 км. На данный момент наши подразделения находятся на территории Мелового завода», — поделился он.

Ранее стало известно, что российские военные поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады армии Украины в районе Белогоровки.