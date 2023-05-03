Алаудинов: бойцы «Ахмата» и группировки «Юг» продвинулись на Белогоровском направлении
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам Алаудинова, пять суток назад российские военнослужащие пошли в наступление на данном участке фронта.
«За эти дни мы продвинулись более чем на 1,5 км. На данный момент наши подразделения находятся на территории Мелового завода», — поделился он.
Ранее стало известно, что российские военные поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады армии Украины в районе Белогоровки.