Российские военные поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады армии Украины в районе Белогоровки в ЛНР.

«В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики поражён командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается о поражении пункта ремонта военной техники 117-й бригады территориальной обороны в Сумской области.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному посту, пункту управления беспилотниками и складу с боеприпасами и техникой ВСУ в районе Херсона.