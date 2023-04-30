ВС России поразили командный пункт 81-й бригады ВСУ в районе Белогоровки

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Российские военные поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады армии Украины в районе Белогоровки в ЛНР.
ВС России поразили командный пункт 81-й бригады ВСУ в районе Белогоровки
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики поражён командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается о поражении пункта ремонта военной техники 117-й бригады территориальной обороны в Сумской области.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному посту, пункту управления беспилотниками и складу с боеприпасами и техникой ВСУ в районе Херсона.

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