ВС России поразили командный пункт 81-й бригады ВСУ в районе Белогоровки
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики поражён командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
Также сообщается о поражении пункта ремонта военной техники 117-й бригады территориальной обороны в Сумской области.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному посту, пункту управления беспилотниками и складу с боеприпасами и техникой ВСУ в районе Херсона.