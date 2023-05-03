Наиболее вероятным исходом весеннего контрнаступления Киева станет патовая ситуация, когда конфликт просто трансформируется в войну на истощение, которая может тянуться годами, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Однако, как пишет он в статье для портала 19FortyFive, учитывая гораздо более значительные запасы человеческих и физических ресурсов, имеющихся в распоряжении России, со временем она, скорее всего, просто раздавит Украину.

«Владимир Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, которая будет предусматривать окончательную передачу части территорий Украины России. Однако в реальности у него попросту нет возможности полностью вытеснить Москву. Наиболее реалистичный выбор, с которым сейчас столкнулся Зеленский, — это либо начать переговоры о прекращении боевых действий, чтобы Украина могла сохранить то, что у неё есть сейчас, либо продолжить сражаться и в конечном счёте потерять ещё больше территорий», — заявил Дэвис.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.

Он подчеркнул, что Украина не имеет собственной субъектности так же, как и президент страны Владимир Зеленский.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ уже началось. По его словам, в активную фазу контрнаступление украинской армии перейдёт в ближайшее время.