В трёх областях Украины повреждены электросети

В Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины повреждены сети областных распределительных компаний.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«В восточных областях есть повреждения в сетях облэнерго. В Сумской области двумя авиабомбами прицельно уничтожен один из объектов распределительных электросетей, без света осталось более 4 тыс. абонентов. Артобстрелами также были повреждены распределительные сети в Черниговской, Харьковской, Донецкой областях», — говорится в сообщении компании.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины потребуется не менее $203 млн.

Президент Польши Анджей Дуда призвал польский бизнес «отважно» принимать участие в проектах по восстановлению Украины.