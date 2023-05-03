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В трёх областях Украины повреждены электросети

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В Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины повреждены сети областных распределительных компаний.
В трёх областях Украины повреждены электросети
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«В восточных областях есть повреждения в сетях облэнерго. В Сумской области двумя авиабомбами прицельно уничтожен один из объектов распределительных электросетей, без света осталось более 4 тыс. абонентов. Артобстрелами также были повреждены распределительные сети в Черниговской, Харьковской, Донецкой областях», — говорится в сообщении компании.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины потребуется не менее $203 млн.

Президент Польши Анджей Дуда призвал польский бизнес «отважно» принимать участие в проектах по восстановлению Украины.

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