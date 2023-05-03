РИА Новости: ВС России наносят по ПВО Украины групповые удары дронов-камикадзе

Российская армия для уничтожения украинских систем ПВО большой дальности применяет групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная тактика позволяет максимально эффективно уничтожать зенитные установки семейства С-300.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили за сутки в районе Херсона четыре пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку «Гепард».