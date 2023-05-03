«Известия»: бойцы ЧВК «Вагнер» показали боеприпасы на секретных складах ВСУ в Артёмовске

Бойцы Группы Вагнера показали корреспонденту газеты «Известия» секретные склады армии Украины в Артёмовске (Бахмуте).

Отмечается, что российские военные в городе проводят «инвентаризацию» украинских военных объектов.

В их числе советские склады стрелкового оружия в бывших соляных шахтах.

На данных складах хранятся тысячи единиц стрелкового оружия, взрывчатка.

В цехах ремонтной зоны было, в том числе, обнаружено западное оружие.

1 мая основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы продвинулись в Артёмовске на расстояние до 120 м на разных направлениях.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК продвинулись до 230 м на разных направлениях, под контролем ВСУ в городе остаётся 2,9 кв. км.