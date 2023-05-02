Минобороны России: штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска

В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды в течение минувших суток продолжали бои в западной части города Артёмовска (Бахмута).

«На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолёто-вылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи», — говорится в сводке ведомства.

1 мая основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы продвинулись в Артёмовске на расстояние до 120 м на разных направлениях.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК продвинулись до 230 м на разных направлениях, под контролем ВСУ в городе остаётся 2,9 кв. км.