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Посольство России: США игнорируют попытки Киева скрыть правду о массовом убийстве в Одессе

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Власти США решили делать вид, что не замечают попыток киевского режима скрыть правду о массовом убийстве 48 человек в Одессе 2 мая 2014 года, где мирные граждане сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли, выпрыгивая из окон Дома профсоюзов. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне.
Посольство России: США игнорируют попытки Киева скрыть правду о массовом убийстве в Одессе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Одесская трагедия навсегда останется одной из самых позорных страниц в истории Украины, заявила дипмиссия.

«Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли всё, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. Позволить организаторам и исполнителям избежать правосудия. В Соединённых Штатах решили этого «не заметить», — говорится в сообщении посольства.

Так называемые местные правозащитники все эти годы «покрывали одесских палачей и мучителей», добавили там.

Кровавая бойня в Одессе является точкой невозврата, а страна «семимильными шагами стала превращаться в копию нацистского рейха», подчеркнули дипломаты.

«Прогрессирующая болезнь украинского государства требовала жёсткого отпора. Специальная военная операция направлена на денацификацию и демилитаризацию. Она является залогом того, чтобы трагедии, подобные одесской, никогда не повторились», — заявило посольство России.

Жители Одессы несут цветы к ограде Дома профсоюзов, где произошла трагедия.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы покарать виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

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