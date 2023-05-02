Посольство России: США игнорируют попытки Киева скрыть правду о массовом убийстве в Одессе
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Одесская трагедия навсегда останется одной из самых позорных страниц в истории Украины, заявила дипмиссия.
«Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли всё, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. Позволить организаторам и исполнителям избежать правосудия. В Соединённых Штатах решили этого «не заметить», — говорится в сообщении посольства.
Так называемые местные правозащитники все эти годы «покрывали одесских палачей и мучителей», добавили там.
Кровавая бойня в Одессе является точкой невозврата, а страна «семимильными шагами стала превращаться в копию нацистского рейха», подчеркнули дипломаты.
«Прогрессирующая болезнь украинского государства требовала жёсткого отпора. Специальная военная операция направлена на денацификацию и демилитаризацию. Она является залогом того, чтобы трагедии, подобные одесской, никогда не повторились», — заявило посольство России.
Жители Одессы несут цветы к ограде Дома профсоюзов, где произошла трагедия.
2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.
По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы покарать виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.