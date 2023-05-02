Жители Одессы возлагают цветы к Дому профсоюзов

Жители Одессы несут цветы к ограде Дома профсоюзов, где в 2014 году погибли 48 человек в результате организованного радикалами поджога.

Как сообщает местное издание «Думская», на территории объекта действует пропускной режим — желающих допускают по одному после проверки документов.

Возле Дома профсоюзов дежурят полицейские и сотрудники Нацгвардии Украины.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий инициировал установку мемориала в Москве в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

Ранее украинское издание «Обозреватель» сообщило, что украинский военный Александр Станков, который причастен к поджогу одесского Дома профсоюзов в 2014 году, ликвидирован под Артёмовском (Бахмутом).