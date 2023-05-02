Слуцкий предложил установить в Москве мемориал в честь погибших 2 мая в Одессе

Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий инициировал установку мемориала в Москве в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

«Предлагаю увековечить память погибших 2 мая 2014 года в Одессе и установить мемориал в Москве», — заявил он.

Слуцкий подчеркнул, что события того времени так и не были расследованы и не получили правовой оценки.

«Молчали «демократические» европейские институты, а их американские хозяева лишь продолжали снабжать киевский режим всё новыми видами вооружений для совершения не менее жестоких преступлений в Донбассе», — добавил политик.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

Ранее украинское издание «Обозреватель» сообщало, что украинский военный Александр Станков, который причастен к поджогу одесского Дома профсоюзов в 2014 году, ликвидирован под Артёмовском (Бахмутом).