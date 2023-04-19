Участник поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Станков ликвидирован под Артёмовском

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Украинский боевик Александр Станков, который причастен к поджогу одесского Дома профсоюзов в 2014 году, уничтожен в Донбассе.
Участник поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Станков ликвидирован под Артёмовском
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении украинского издания «Обозреватель».

По его данным, Станков был уничтожен на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

Также уточняется, что боевик участвовал в боевых действиях в составе украинской 3-й отдельной штурмовой бригады.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Барну ликвидировали в зоне специальной военной операции.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

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