Бывшего депутата Рады Барну, выносившего Яценюка с трибуны, ликвидировали в зоне СВО

Бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Барну ликвидировали в зоне специальной военной операции.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на представителя объединённого пресс-центра украинских Сил обороны Таврического направления.

В сообщении говорится, что экс-депутат погиб 17 апреля, накануне своего дня рождения.

Барна стал известен широкой публике в 2015 году после того, как попытался вынести бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка с трибуны Верховной рады, вручив ему букет роз.

В январе 2016 года его исключили из партии «Блок Петра Порошенко».