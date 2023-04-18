Бывшего депутата Рады Барну, выносившего Яценюка с трибуны, ликвидировали в зоне СВО

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Бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Барну ликвидировали в зоне специальной военной операции.
Бывшего депутата Рады Барну, выносившего Яценюка с трибуны, ликвидировали в зоне СВО
  • globallookpress.com

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на представителя объединённого пресс-центра украинских Сил обороны Таврического направления.

В сообщении говорится, что экс-депутат погиб 17 апреля, накануне своего дня рождения.

Барна стал известен широкой публике в 2015 году после того, как попытался вынести бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка с трибуны Верховной рады, вручив ему букет роз. 

В январе 2016 года его исключили из партии «Блок Петра Порошенко».

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