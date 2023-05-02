В Минобороны России заявили, что средства ПВО сбили за сутки три самолёта ВСУ

Средства ПВО сбили за сутки два МиГ-29 и один Су-25 украинских воздушных сил. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолёта воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что МиГ-29 сбиты в районах Ульяновки в ДНР и Миролюбовки Херсонской области.

«Самолёт Су-25... сбит в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц российская армия уничтожила восемь самолётов и более 400 танков ВСУ.

Кроме того, МВД Украины сообщило, что около 23 тыс. человек считаются пропавшими без вести в результате боевых действий с февраля 2022 года.