МВД Украины: около 23 тысяч человек считаются без вести пропавшими с февраля 2022 года
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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.
«Официально подтверждено около 23 тыс. человек, которые считаются пропавшими без вести при чрезвычайных обстоятельствах — в результате боевых действий», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.
Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.