МВД Украины: около 23 тысяч человек считаются без вести пропавшими с февраля 2022 года

На Украине около 23 тыс. человек считаются пропавшими без вести в результате боевых действий.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

«Официально подтверждено около 23 тыс. человек, которые считаются пропавшими без вести при чрезвычайных обстоятельствах — в результате боевых действий», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.

Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.