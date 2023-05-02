Медведев с иронией прокомментировал идею создания ордена Бандеры
- РИА Новости
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«Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трёх степенях, чтобы на ленте носить через плечо», — написал Медведев в Telegram.
Ранее, как сообщает РИА Новости, петиция с соответствующим предложением была зарегистрирована на сайте офиса украинского президента.
Как отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, только победа России над украинским нацизмом вернёт стабильность в Европу.
Медведев также отмечал, что разгром киевского режима будет таким же, как разгром нацистов под Сталинградом.