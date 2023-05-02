Медведев с иронией прокомментировал идею создания ордена Бандеры

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал идею создания ордена украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения военным.

«Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трёх степенях, чтобы на ленте носить через плечо», — написал Медведев в Telegram.

Ранее, как сообщает РИА Новости, петиция с соответствующим предложением была зарегистрирована на сайте офиса украинского президента.

Как отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, только победа России над украинским нацизмом вернёт стабильность в Европу.

Медведев также отмечал, что разгром киевского режима будет таким же, как разгром нацистов под Сталинградом.