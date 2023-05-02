Спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в террористических преступлениях

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана арестовали 19 человек, подозреваемых в совершении террористических преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи президента Касым-Жомарта Токаева с председателем КНБ Ермеком Сагимбаевым.

Уточняется, что подразделениями КНБ был предотвращён ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения.

«По данным фактам арестовано 19 человек», — говорится в сообщении.

Ранее бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.