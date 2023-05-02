Марочко сообщил о применении советской артиллерии со стороны ВСУ
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«На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях отмечается снижение использования западных 155-миллиметровых орудий и увеличение применения советской 152-миллиметровой артиллерии», — сказал он в комментарии ТАСС.
По словам Марочко, обратная ситуация наблюдается на Херсонском и Запорожском направлениях.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия ударила по скоплению сил и средств ВСУ в четырёх населённых пунктах.
В ночь на 1 мая украинские войска четырежды подвергли обстрелу Петровский район Донецка за полтора часа, выпустив по городу снаряды натовского калибра.