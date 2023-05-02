Марочко сообщил о применении советской артиллерии со стороны ВСУ

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Подразделения ВСУ начали чаще использовать советскую артиллерию вместо натовской на нескольких участках фронта в зоне СВО, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил о применении советской артиллерии со стороны ВСУ
  • AFP
  • © Yasuyoshi CHIBA

«На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях отмечается снижение использования западных 155-миллиметровых орудий и увеличение применения советской 152-миллиметровой артиллерии», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам Марочко, обратная ситуация наблюдается на Херсонском и Запорожском направлениях. 

Ранее сообщалось, что российская артиллерия ударила по скоплению сил и средств ВСУ в четырёх населённых пунктах.

В ночь на 1 мая украинские войска четырежды подвергли обстрелу Петровский район Донецка за полтора часа, выпустив по городу снаряды натовского калибра.

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