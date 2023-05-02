Глава МО Украины Резников: подготовка к контрнаступлению вышла на финишную прямую

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка украинского контрнаступления вышла на финишную прямую.

«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, всё готово», — приводит РБК слова Резникова в эфире телеканала «24 канал».

Он отметил, что дальше решение будет принимать генеральный штаб, руководствуясь ситуацией на поле боя.

Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.