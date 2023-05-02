Глава МО Украины Резников: подготовка к контрнаступлению вышла на финишную прямую
«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, всё готово», — приводит РБК слова Резникова в эфире телеканала «24 канал».
Он отметил, что дальше решение будет принимать генеральный штаб, руководствуясь ситуацией на поле боя.
Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.
По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.