Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

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Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации.
Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, на какое время предлагается продлить сроки — неизвестно, пояснительные записки к проектам пока отсутствуют.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине 6 февраля 2023 года было продлено на 90 дней.

Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.

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