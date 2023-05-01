Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
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Как пишет РИА Новости, на какое время предлагается продлить сроки — неизвестно, пояснительные записки к проектам пока отсутствуют.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине 6 февраля 2023 года было продлено на 90 дней.
Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.
По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.