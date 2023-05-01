Сальдо предостерёг ВСУ от попыток форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предостерёг украинские войска от попыток форсировать Днепр.

«Соваться к нам с правого берега не нужно», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв LIVE».

По его словам, российские военнослужащие располагают «серьёзным оружием» для отражения возможного нападения противника.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища.

28 апреля появилась информация, что украинские войска перемещают свои силы в Николаевской и Херсонской областях в последние дни.