Сальдо предостерёг ВСУ от попыток форсировать Днепр

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предостерёг украинские войска от попыток форсировать Днепр.
Сальдо предостерёг ВСУ от попыток форсировать Днепр
  • РИА Новости

«Соваться к нам с правого берега не нужно», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв LIVE».

По его словам, российские военнослужащие располагают «серьёзным оружием» для отражения возможного нападения противника.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища.

28 апреля появилась информация, что украинские войска перемещают свои силы в Николаевской и Херсонской областях в последние дни.

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