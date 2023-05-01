Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что союзники сдали Украину по полной программе

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад отказом принять Украину в НАТО и Евросоюз сдал её интересы.

«Союзнички Украину сдали по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут... Чего церемониться с ними? Всё равно же не берут. Тогда надо реализовывать свои интересы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что Украину не скоро примут в Евросоюз.

В конце марта глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня.