Минэнерго: часть Днепра и Херсона осталась без света из-за повреждения инфраструктуры
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
«Повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксировано», — добавил он.
Отмечается, что в результате повреждения распределительных сетей обесточенными оказались часть жителей Днепра и области.
Также без электричества остались более 11 тыс. абонентов в Херсоне и 7,1 тыс. — в области.
25 апреля около 2 тыс. абонентов остались без света в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск.
Кулемзин уточнил, что было обесточено 12 трансформаторных подстанций.
29 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своём Telegram, что пять сёл региона остались без электричества после обстрела со стороны украинских боевиков.