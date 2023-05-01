Минэнерго: часть Днепра и Херсона осталась без света из-за повреждения инфраструктуры

В Днепропетровской и Херсонской областях повреждения получила сетевая инфраструктура, из-за чего часть жителей осталась без света.

Об этом сообщил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

«Повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксировано», — добавил он.

Отмечается, что в результате повреждения распределительных сетей обесточенными оказались часть жителей Днепра и области.

Также без электричества остались более 11 тыс. абонентов в Херсоне и 7,1 тыс. — в области.

25 апреля около 2 тыс. абонентов остались без света в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск.

Кулемзин уточнил, что было обесточено 12 трансформаторных подстанций.

29 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своём Telegram, что пять сёл региона остались без электричества после обстрела со стороны украинских боевиков.