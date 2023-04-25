Кулемзин: около 2 тысяч абонентов остались без света в Донецке из-за обстрела

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Около 2 тыс. абонентов остались без света в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск.
Кулемзин: около 2 тысяч абонентов остались без света в Донецке из-за обстрела
  • Gettyimages.ru
  • © Dina Aminova / EyeEm

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района повреждена ЛЭП в посёлке Застанционный. Без электроснабжения остались около 2 тыс. абонентов», — написал он в Telegram.

Кулемзин уточнил, что было обесточено 12 трансформаторных подстанций. 

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка десять снарядов калибра 155 мм.

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