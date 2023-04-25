Кулемзин: около 2 тысяч абонентов остались без света в Донецке из-за обстрела

Около 2 тыс. абонентов остались без света в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск.

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района повреждена ЛЭП в посёлке Застанционный. Без электроснабжения остались около 2 тыс. абонентов», — написал он в Telegram.

Кулемзин уточнил, что было обесточено 12 трансформаторных подстанций.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка десять снарядов калибра 155 мм.