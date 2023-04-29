Ряд сёл в Белгородской области остались без электричества после обстрела боевиков ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своём Telegram, что пять сёл региона остались без электричества после обстрела украинских боевиков.
Ряд сёл в Белгородской области остались без электричества после обстрела боевиков ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Ashley Cooper

«Сегодня под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших нет... Есть повреждения линии электропередачи: без света остаются жители сёл Архангельское, Шамино, Заборовка, Муром и Новая Таволжанка», — написал он.

Отмечается, что аварийные службы продолжают подомовой обход территории. В ближайшее время специалисты намерены приступить к восстановительным работам.

Ранее в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа заявили, что электроснабжение Новой Каховки в Херсонской области и близлежащих населённых пунктов снова отключено из-за обстрела украинских боевиков.

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