Ряд сёл в Белгородской области остались без электричества после обстрела боевиков ВСУ
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«Сегодня под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших нет... Есть повреждения линии электропередачи: без света остаются жители сёл Архангельское, Шамино, Заборовка, Муром и Новая Таволжанка», — написал он.
Отмечается, что аварийные службы продолжают подомовой обход территории. В ближайшее время специалисты намерены приступить к восстановительным работам.
Ранее в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа заявили, что электроснабжение Новой Каховки в Херсонской области и близлежащих населённых пунктов снова отключено из-за обстрела украинских боевиков.