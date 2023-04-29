В Новой Каховке вновь отключено электричество из-за обстрелов боевиков ВСУ
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«Администрация Новокаховского городского округа предупреждает жителей всех населённых пунктов округа о том, что в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских боевиков значительно повреждена городская линия электропередачи», — цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что электроснабжение планируется восстановить 30 апреля днём.
Вместе с этим жителям рекомендуется запастись питьевой водой, её подача в дома пройдёт 29 апреля с 17:00 до 19:00. 30 апреля водоканал будет развозить питьевую воду по дворам.
Ранее власти Новой Каховки заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ.