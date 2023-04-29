Власти Новой Каховки заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ

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Украинская армия осуществила массированный обстрел Новой Каховки, в результате населённые пункты Новокаховского городского округа обесточены, сообщает администрация региона.
Власти Новой Каховки заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«Как сообщили в экстренных службах Новой Каховки, сегодня, 29 апреля, в результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ получили повреждения оборудование на городской электроподстанции и линии электропередач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы начнутся после прекращения обстрелов.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища.

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