Власти Новой Каховки заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Украинская армия осуществила массированный обстрел Новой Каховки, в результате населённые пункты Новокаховского городского округа обесточены, сообщает администрация региона.

«Как сообщили в экстренных службах Новой Каховки, сегодня, 29 апреля, в результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ получили повреждения оборудование на городской электроподстанции и линии электропередач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы начнутся после прекращения обстрелов.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища.