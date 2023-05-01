Пушилин заявил, что около 100 военнослужащих «Каскада» получили награды за героизм

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» получили награды за личное мужество и героизм.
Пушилин заявил, что около 100 военнослужащих «Каскада» получили награды за героизм
  • РИА Новости

«Указом президента Российской Федерации военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования награждены высокими наградами: орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью Суворова. Также были вручены награды Донецкой Народной Республики — «Георгиевский крест» IV степени и медаль «За освобождение Мариуполя», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушилин отметил, что военнослужащие формирования участвовали в освобождении многих населённых пунктов, в том числе Мариуполя.

«Это то, что навсегда будет вписано в историю Донбасса», — подчеркнул он.

1 апреля министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» и другие награды российским военным в штабе объединённой группировки войск.

Он выразил уверенность, что военнослужащие будут и дальше выполнять свой долг перед страной.

6 апреля в пресс-службе войск Национальной гвардии России сообщили, что более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала специальной военной операции на Украине.

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