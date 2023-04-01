Шойгу вручил военнослужащим награды в штабе объединённой группировки войск

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» и другие награды российским военным в штабе объединённой группировки войск.
Шойгу вручил военнослужащим награды в штабе объединённой группировки войск
  • РИА Новости

«Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш Верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он выразил уверенность, что военнослужащие будут и дальше выполнять свой долг перед страной.

Ранее стало известно, что Шойгу вручил государственные награды девушкам-военнослужащим, отразившим в Крыму атаку беспилотников.

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