Шойгу вручил военнослужащим награды в штабе объединённой группировки войск

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» и другие награды российским военным в штабе объединённой группировки войск.

«Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш Верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он выразил уверенность, что военнослужащие будут и дальше выполнять свой долг перед страной.

Ранее стало известно, что Шойгу вручил государственные награды девушкам-военнослужащим, отразившим в Крыму атаку беспилотников.