Шойгу вручил военнослужащим награды в штабе объединённой группировки войск
- РИА Новости
«Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш Верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами», — приводит РИА Новости слова Шойгу.
Он выразил уверенность, что военнослужащие будут и дальше выполнять свой долг перед страной.
Ранее стало известно, что Шойгу вручил государственные награды девушкам-военнослужащим, отразившим в Крыму атаку беспилотников.