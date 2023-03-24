Шойгу вручил отразившим атаку беспилотников в Крыму девушкам государственные награды
«Сегодня в Национальном центре управления обороной... Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко ранее отразили атаку беспилотников на объекты в Крыму и Севастополе.
Все три аппарата были уничтожены прицельным огнём из стрелкового вооружения.