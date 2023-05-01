Командующий сухопутными войсками Украины Сырский сообщил об интенсивных боях в Артёмовске

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский назвал ситуацию в Артёмовске (Бахмуте) довольно сложной.

По его словам, на Бахмутском направлении идут «интенсивные боевые действия».

«Враг провёл многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях… Ситуация довольно сложная», — приводит его слова украинский ресурс Military media Сenter.

Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что ВСУ поменяли тактику в Артёмовске (Бахмуте) после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500.

18 апреля Сырский назвал Артёмовск (Бахмут) эпицентром боевых действий.