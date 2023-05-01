Командующий сухопутными войсками Украины Сырский сообщил об интенсивных боях в Артёмовске
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По его словам, на Бахмутском направлении идут «интенсивные боевые действия».
«Враг провёл многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях… Ситуация довольно сложная», — приводит его слова украинский ресурс Military media Сenter.
Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что ВСУ поменяли тактику в Артёмовске (Бахмуте) после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500.
18 апреля Сырский назвал Артёмовск (Бахмут) эпицентром боевых действий.