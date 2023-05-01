Эксперт Леонков сообщил о смене тактики ВСУ в Артёмовске после использования Россией бомб

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ВСУ поменяли тактику в Артёмовске после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«После удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах... Украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику», — сказал он РИА Новости.

По словам Леонкова, ВС России стали активно применять на линии соприкосновения фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. Эксперт пояснил, что это даёт возможность армии действовать вне зоны поражения украинских средств ПВО.

При этом в украинской армии в последнее время делают акцент на работу маленьких квадрокоптеров, камеры с которых передают данные о передвижении российских подразделений в черте города.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин ранее заявил, что бойцы ЧВК за 30 апреля продвинулись в Артёмовске (Бахмуте) до 230 м на разных направлениях, под контролем ВСУ в городе остаётся 2,9 кв. км.

Также стало известно, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и «Южной» группировки войск продолжают вытеснять ВС Украины из Артёмовска.

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