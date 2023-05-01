ЦИК: проект новой Конституции Узбекистана на референдуме поддержали 90,2% голосовавших
- РИА Новости
- © Sputnik / Елена Бекназарова
Об этом пишет РИА Новости.
«За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, проголосовали 15 040 056 человек, что составило 90,21% от принявших участие в голосовании», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане завершилось голосование на референдуме по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Оно закончилось в 20:00 по местному времени (18:00 мск) на всей территории республики.