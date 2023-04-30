В Узбекистане завершилось голосование на конституционном референдуме

В Узбекистане завершилось голосование на референдуме по вопросу внесения поправок в Конституцию.

Как сообщает ТАСС, голосование закончилось в 20:00 по местному времени (18:00 мск) на всей территории республики.

В общей сложности в стране с 08:00 до 20:00 по местному времени было открыто более 10,7 тыс. участков для голосования. Помимо этого, было создано 55 участков при дипломатических и иных представительствах Узбекистана.

Согласно последним данным ЦИК Узбекистана, по состоянию на 17:00 (15:00 мск) явка на референдуме составила 81,39%.

Ранее Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным проведение референдума в республике о новой Конституции страны 30 апреля.