В Узбекистане завершилось голосование на конституционном референдуме
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Как сообщает ТАСС, голосование закончилось в 20:00 по местному времени (18:00 мск) на всей территории республики.
В общей сложности в стране с 08:00 до 20:00 по местному времени было открыто более 10,7 тыс. участков для голосования. Помимо этого, было создано 55 участков при дипломатических и иных представительствах Узбекистана.
Согласно последним данным ЦИК Узбекистана, по состоянию на 17:00 (15:00 мск) явка на референдуме составила 81,39%.
Ранее Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным проведение референдума в республике о новой Конституции страны 30 апреля.