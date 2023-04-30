ЦИК: конституционный референдум в Узбекистане состоялся, проголосовали 62,24% избирателей

Короткая ссылка
Конституционный референдум в Узбекистане состоялся. Явка избирателей на 13:00 по местному времени (11:00 мск) составила 62,24 % при необходимом пороге в 50%.
ЦИК: конституционный референдум в Узбекистане состоялся, проголосовали 62,24% избирателей
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

«На 13:00 на участки пришли 12 083 105 избирателей, или 62,24% от общего списка. Референдум можно признать состоявшимся», — цитирует его РИА Новости.

В соответствии с законодательством республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.

Ранее сообщалось, что явка на конституционном референдуме в Узбекистане на 09:00 мск составила 38,13%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить