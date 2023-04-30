ЦИК: конституционный референдум в Узбекистане состоялся, проголосовали 62,24% избирателей
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Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
«На 13:00 на участки пришли 12 083 105 избирателей, или 62,24% от общего списка. Референдум можно признать состоявшимся», — цитирует его РИА Новости.
В соответствии с законодательством республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.
Ранее сообщалось, что явка на конституционном референдуме в Узбекистане на 09:00 мск составила 38,13%.