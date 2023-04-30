ЦИК: явка на конституционном референдуме в Узбекистане к 09:00 составила 35,13%

Явка на конституционном референдуме в Узбекистане на 09:00 мск составила 38,13%.

Об этом информирует РИА Новости.

«На 11:00 (09:00 мск) проголосовали 6 820 838 избирателей, что составляет 35,13 % от общего числа», — говорится в материале.

Также сообщается, что, согласно уточнённым данным ЦИК, в стране зарегистрированы 19,7 млн избирателей и организовано 10 758 избирательных участков.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане открылись участки для голосования по новой редакции Конституции.

29 апреля в российском Центризбиркоме сообщили, что глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член ЦИК России Антон Лопатин будут наблюдать за ходом референдума в Узбекистане.