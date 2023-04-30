В Узбекистане открылись участки для голосования по новой редакции конституции
Об этом сообщает РИА Новости.
Граждане должны ответить на вопрос: «Принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан «О конституции Республики Узбекистан»?».
Текст документа местные СМИ обнародовали в марте.
Ранее Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным проведение референдума в республике о новой Конституции страны 30 апреля.
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член ЦИК России Антон Лопатин будут наблюдать за ходом голосования.