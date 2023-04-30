В Узбекистане открылись участки для голосования по новой редакции конституции

В Узбекистане открылись участки для голосования по новой редакции конституции — они будут функционировать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Об этом сообщает РИА Новости. Граждане должны ответить на вопрос: «Принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан «О конституции Республики Узбекистан»?». Текст документа местные СМИ обнародовали в марте. Ранее Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным проведение референдума в республике о новой Конституции страны 30 апреля. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член ЦИК России Антон Лопатин будут наблюдать за ходом голосования.