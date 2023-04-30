В Узбекистане открылись участки для голосования по новой редакции конституции

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В Узбекистане открылись участки для голосования по новой редакции конституции — они будут функционировать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Об этом сообщает РИА Новости.

Граждане должны ответить на вопрос: «Принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан «О конституции Республики Узбекистан»?».

Текст документа местные СМИ обнародовали в марте.

Ранее Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным проведение референдума в республике о новой Конституции страны 30 апреля.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член ЦИК России Антон Лопатин будут наблюдать за ходом голосования.

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