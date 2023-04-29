Глава ЦИК России Памфилова будет наблюдать за ходом референдума в Узбекистане

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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член ЦИК России Антон Лопатин будут наблюдать за ходом референдума в Узбекистане.
Глава ЦИК России Памфилова будет наблюдать за ходом референдума в Узбекистане
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Об этом сообщили в российском Центризбиркоме.

«По приглашению ЦИК Узбекистана в наблюдении за ходом референдума примут участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, а также секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член ЦИК России Антон Лопатин», — говорится в сообщении.

Ранее Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным проведение референдума в республике о новой Конституции страны 30 апреля.

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