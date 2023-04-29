Глава ЦИК России Памфилова будет наблюдать за ходом референдума в Узбекистане
- globallookpress.com
- © CEC Russia
Об этом сообщили в российском Центризбиркоме.
«По приглашению ЦИК Узбекистана в наблюдении за ходом референдума примут участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, а также секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член ЦИК России Антон Лопатин», — говорится в сообщении.
Ранее Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным проведение референдума в республике о новой Конституции страны 30 апреля.