Глава ЦИК России Памфилова будет наблюдать за ходом референдума в Узбекистане

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член ЦИК России Антон Лопатин будут наблюдать за ходом референдума в Узбекистане.

Об этом сообщили в российском Центризбиркоме.

«По приглашению ЦИК Узбекистана в наблюдении за ходом референдума примут участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, а также секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член ЦИК России Антон Лопатин», — говорится в сообщении.

Ранее Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным проведение референдума в республике о новой Конституции страны 30 апреля.