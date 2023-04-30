Министр Камышин сообщил, что Украина подписала три контракта с производителем БПЛА Baykar

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Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar.
Министр Камышин сообщил, что Украина подписала три контракта с производителем БПЛА Baykar
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

«Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей», — написал он в Telegram.

Он не стал рассказывать о деталях соглашений, но отметил, что данные контракты дают Украине «экспортную выручку и оружие нового поколения».

24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.

12 апреля кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что возможные поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном со стороны Великобритании представляют собой угрозу всему человечеству.

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