Министр Камышин сообщил, что Украина подписала три контракта с производителем БПЛА Baykar

Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

«Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей», — написал он в Telegram.

Он не стал рассказывать о деталях соглашений, но отметил, что данные контракты дают Украине «экспортную выручку и оружие нового поколения».

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