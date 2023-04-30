Министр Камышин сообщил, что Украина подписала три контракта с производителем БПЛА Baykar
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Об этом сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.
«Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей», — написал он в Telegram.
Он не стал рассказывать о деталях соглашений, но отметил, что данные контракты дают Украине «экспортную выручку и оружие нового поколения».
24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.
12 апреля кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что возможные поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном со стороны Великобритании представляют собой угрозу всему человечеству.