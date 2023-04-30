Зеленский сравнил конфликт на Украине с большим пирогом, который нужно разделить на части

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Украинский президент Владимир Зеленский сравнил конфликт на Украине с большим пирогом, который «проглотить сложно» и нужно разделить на части.
Зеленский сравнил конфликт на Украине с большим пирогом, который нужно разделить на части
  • AP

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Комарову.

«Конфликт как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть — рот порвёшь: большое государство и большое по объёму», — цитирует Зеленского РИА Новости.

«Беду проглотить сложно, надо разделить её на кусочки», уверен он.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.

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